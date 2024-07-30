統派痛批干涉內政　IPAC代表接下抗議信

IPAC30日在台北君悅酒店舉辦年會，統派團體一早在外進行抗議。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月30日電（記者 張穎齊）對華政策跨國議會聯盟（IPAC）30日在台北君悅酒店舉辦年會，計有23國及歐洲議會，共計49位議員及政要參加。賴清德、蕭美琴將出席。統派團體一早在外進行抗議，痛批IPAC政客干涉中國內政，台灣是中國的一部分，不容許他國置喙操作抗中。IPAC代表出面接下統派抗議信，統派並高聲要他們滾蛋，氣氛火爆。



IPAC今日在台北舉辦第四屆年會，計有23國及歐洲議會共計49位議員及政要，包括澳洲參議員歐妮爾（Deborah O＇Neill）、捷克眾議員黛赫（Eva Decroix）及法國參議院外交暨“國防”委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等來台與會。“外交部”更稱，在年會舉辦前夕，中國施壓IPAC成員，圖謀阻止政要前來台灣與會的卑劣行徑。“外交部”予以強烈譴責，感謝IPAC友人堅定支持民主與台灣。



統派團體兩岸和平發展論壇、反“台獨”反介入聯合行動、台灣人民守護民主正義連線共計22人在君悅酒店對面進行抗議，發起“台灣問題是中國內政，不干涉他國內政是國際準則”記者會。與會的有勞動黨主席吳榮元、副主席王娟萍、副秘書長王武郎、許孟祥、台灣統一聯盟黨主席戚嘉林、台灣《觀察》雜誌社長紀欣、左翼聯盟“監委”陳德亮、中華愛國同心黨主席顧希君等，台北市警局信義分局出動約30名警力維安。



吳榮元表示，兩岸要和平發展，民進黨卻邀請IPAC干涉中國內政。剛選完的賴清德只是4成少數民意“總統”，民進黨此會只為抗中，但兩岸同屬一中，兩岸是一家人，不該對抗。戚嘉林說，IPAC是反華組織，2020年由英美澳創立，是全球唯一反華政策的跨國議會聯盟。IPAC就沒在烏克蘭舉行會議，披著民主自由，企圖干涉台海，世界上那麼多地方兵凶戰危的地方，IPCA有去關心嗎？徹頭徹尾反華，忽悠全世界的媒體進行認知宣傳，反對外國勢力插手。



紀欣說，這23國49人沒那麼偉大，有多少代表性？只不過在他們自己國家是怪咖愛出風頭，台灣民眾別被騙。要知道美國前總統特朗普還要求台灣繳交保護費，IPAC是偏端。賴清德故意要大家以為全世界支持台灣，還創立一個民主台灣的口號，不用“中華民國”。對內分裂又抗中保台，禁團令也不解除。

