元智與台積電合作推學程　修完有面試機會

元智大學電機系教授蒲念文。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月30日電（記者 俞敦平)元智大學電機系教授蒲念文在今日的記者會上指出，台積電積極與元智大學的合作推動量子AI學程，制定嚴格的課程要求，並提供豐厚的獎勵措施以及保證能獲得面試機會以吸引優秀學生。



30日，元智大學於台大國際會議中心召開“首創量子課程，結合台積電元件整合學程”記者會。元智大學副校長徐澤志、主任秘書吳和生、教務長謝建興與元智大學電機系教授蒲念文等人出席。



記者會上，蒲念文首先介紹了該校在量子領域的研究現況以及與台積電的合作計劃。他指出，元智大學與“國內”頂尖大學一起被台積電選中，共同推動半導體學程，以應對台積電對高素質人才的迫切需求。



蒲念文表示，在合作過程中，台積電要求合作大學開設一系列嚴格的課程，包括半導體元件物理、固態物理、工程數學、電路學和量子力學等，以確保學生在四年間完成相關學程。此外，台積電還重視半導體製程教育，要求學生修讀電磁學、電子電路等基礎科學課程，並對材料分析等課程進行嚴格要求。



蒲念文指出，台積電為這些修讀學程的學生提供了多種獎勵措施，包括學程修畢後保證獲得面試台積電的機會、錄取後有較高的起薪及獎學金等。他也展示了過去舉辦的說明會照片，強調學生們對此學程的高度興趣和踴躍參與。



此外，蒲念文也談到台積電對量子科技的重視，指出未來的半導體技術將朝著更小的奈米尺度發展，例如單分子電晶體的研發。台積電已經開始實驗單電子電晶體，顯示出在摩爾定律下持續創新的決心。他最後表示，元智大學與台積電及其他大型企業的合作，不僅將提升了學校在相關領域的教學與研究水平，也將為“國內”半導體和電子業培養了大量優秀人才。