苗栗東方美人茶比賽頒獎　銅鑼茶農奪大獎

苗栗縣銅鑼鄉茶農一人獨得5項大獎。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗7月30日電（記者 盧誠輝）一年一度的苗栗縣東方美人茶頒獎典禮30日在苗栗縣府舉行，來自銅鑼鄉的茶農曾郁芳一口氣囊括特等獎、頭一、頭二、頭三、頭等獎等5個獎項，過去奪獎的東方美人茶一台斤茶葉可以賣到約新台幣50萬元，無黨籍苗栗縣長鍾東錦也恭喜所有得獎茶農，希望能將苗栗東方美人茶推廣至全球。



鍾東錦表示，他小時候曾跟著母親上山去採茶，後來發現有錢人的家裡幾乎都會收藏珍貴的茶葉，他擔任縣長後致力推動苗栗東方美人茶的行銷，希望能藉此提高茶農的收益，他也期盼苗栗的茶產業能持續朝品牌化、有機化、永續化方向發展。



銅鑼鄉長謝昌年也笑說，過去東方美人茶叫“椪風茶”，但“椪風”在客家話是吹牛講話不實在的意思，所以過去“椪風茶”一直未受到重視，後來改名東方美人茶後果然身價馬上就水漲船高了，由此可見行銷還是很重要的一門功夫。



苗栗縣政府每年都會舉辦東方美人茶評鑑比賽，由專家評審依茶葉外觀、茶湯色澤、香氣、入喉滋味等項目評分並公布成績。苗栗東方美人茶的產區主要分布在苗栗市、銅鑼、頭屋、頭份、三灣及三義。目前苗栗茶農面臨到最棘手的問題是“傳承”與“人力”問題，所以近年苗栗縣府積極推廣與行銷，也吸引許多青農回到家鄉為苗栗茶產業努力。