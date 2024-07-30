IPAC會場戒備森嚴　君悅酒店裡外都是警察

IPAC在台北君悅酒店2樓凱悅廳舉行，維安警力嚴密部署。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月30日電（記者 張穎齊）對華政策跨國議會聯盟（IPAC）30日在台北君悅酒店舉辦年會，計有23國及歐洲議會，共計49位議員及政要參加，賴清德、蕭美琴也將出席。現場裡裡外外都是警力把守，便衣維安人員遍布各處，慎防發生意外。



IPAC今日在台北舉辦第四屆年會，計有23國及歐洲議會，共計49位議員及政要，包括澳洲參議員歐妮爾（Deborah O＇Neill）、捷克眾議員黛赫（Eva Decroix）及法國參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等來台與會。賴清德、蕭美琴也將在下午先後出席。



統派團體一早10點半在君悅酒店對面抗議一小時，台北市警察局信義分局出動約30名警力維安，慎防滋事。在君悅酒店內則有大批警力鎮守，無論是便衣還是身穿警察制服，從裡到外進進出出。



部分媒體被安排在一樓大門口採訪區，被拉上紅色布條，只能遠遠拍攝。一般民眾則可自由進出。會議地點在君悅酒店內2樓的凱悅廳，現場有接待來賓的人員及點心飲料自助餐區，並有提供來賓的同步口譯耳機設備租借，接待人員有分外國人及台灣人。



至於凱悅廳內，上午10點到11點半是閉門會議，維安較嚴，媒體不得靠近。