蘇清泉：死抱著台獨神主牌　兩岸關係難樂觀

國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月31日電（記者 蔣繼平）針對金門協商落幕，中國國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉接受中評社訪問表示，昨天有談出結果，大家非常高興，也很樂見，也希望兩岸往好的方向走，但兩岸關係壞導致一連串事件，民進黨政府因情勢不得不然才坐下來談。他認為，如果民進黨死抱著“台獨”神主牌，兩岸關係很難樂觀；民間交流當然希望有機會朝好的方向走，仍得看執政黨怎麼做，以觀光來說，台灣放了，大陸那邊自然就放。



蘇清泉，屏東東港人，屏東安泰醫療社團法人創辦人，現任國民黨不分區“立委”，並擔任屏東縣黨部主委。



今年2月14日發生的金門海域大陸漁船翻覆事件，延燒5個多月後，30日兩岸雙方代表終於完成協商達成共識，舉行公祭後並送回遺體與漁船。



蘇清泉表示，昨天有談出結果，大家非常高興，也很樂見，也希望兩岸往好的方向走。不過他認為，未來的兩岸關係發展要看兩個部分，第一，美國正在進行大選，情勢未明，拜登退選後也代表換人執政，共和黨特朗普和民主黨賀錦麗誰勝出還不一樣，所以美國內部局勢不穩定。另外，中國促成巴勒斯坦14派系團結，代表中國在中東的分量大於美國，且在全世界有足夠份量。



蘇清泉表示，中國大陸在國際上有這麼大的影響力，台灣卻選擇每天與之對著幹，民進黨政府每天喊“一邊一國”、互不隸屬，但世界局勢卻一直在變，台灣執政當局自己本身要有智慧，不要每天抗中保台，到時候被邊緣化當成棋子丟掉。他認為，美國情勢不穩定，台灣都壓在美國身上是很危險的事情，台灣不應該變成籌碼，甚至變成餐桌上的肉被剁著吃。因此國際情勢在變，台灣執政當局應該多多少少有感受到。

