新竹市府人事震盪　都市發展處長請辭

新竹市府都發處長翁義芳因健康因素請辭獲准。（中評社 資料照） 中評社新竹7月30日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費26日一審被判有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年遭停職，由副市長邱臣遠代理市長。但就在高虹安遭停職後第5天，市府發布新聞稿表示，都市發展處長翁義芳因身體健康因素，日前已分別向高及邱主動請辭，邱勉予同意後並敦聘翁轉任市政顧問一職，待相關行政程序完成後生效。



新竹市政府指出，翁義芳因健康因素，身體亮起紅燈，7月中旬便向高虹安口頭請辭，邱臣遠接任代理市長後，翁再度向邱正式提出辭呈，邱感謝翁1年7個月來的努力與付出，並誇讚翁公務資歷超過40年，對市府來說就像是一部活字典，他期盼翁日後能安心靜養、好好休息、早日恢復身體健康。



對此，政治評論員李正皓今日在臉書表示，他昨天才說要請律師加告新竹市都發處長翁義芳圖利罪，沒想到今日翁就請辭。



李正皓在去年因爆料高虹安涉入都更弊案挨告，李27日在臉書質疑高涉用公款訴訟，揚言近期將到地檢署告發高違反貪污罪。新竹市府都發處則在28日晚間發布新聞稿駁斥李的不實指控，沒想到今日就傳出翁義芳主動請辭。



高虹安從上任到停職這1年7個月來，新竹市府局處首長的人事風波不斷，包括去年1月第一任行政處長謝泊泓因婚外情曝光請辭、8月第一任教育處長童鳳嬌請辭、9月第一任副市長蔡麗清和文化局長錢康明“被請辭”、今年3月第二任行政處長吳皇昇請辭、5月第二任教育處長陳木金請辭，加上這次的都發處長翁義芳請辭，目前累計已有7名局處首長請辭，就連第二任新竹市府發言人徐千晴也在今年1月請辭回任民眾黨發言人。邱臣遠接任代理市長後能否扭轉新竹市府人事動盪的不好印象，大家都在等著看。