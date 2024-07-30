曾辦鄭文燦案　吳宗憲爆監聽事證他2天就知

藍委吳宗憲。（中評社 資料照） 中評社台北7月30日電／民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見。過去擔任檢察官時曾偵辦過鄭文燦案的中國國民黨籍“立委”吳宗憲28日在網路節目表示，當時受到不一樣的施壓力道；監聽、調查的事證，鄭文燦兩、三天後就能知道，還在電話說“他們知道了”，好像在嘲笑檢方。吳宗憲說，無法破案的原因竟是“自己人”，這是他當檢察官最難過的事，也是第一次對自己投票支持的民進黨感到失望。



根據《中時新聞網》報導，吳宗憲28日在網路節目《下班瀚你聊》表示，自己過去擔任桃園地檢署檢察官，從2015年就盯著“鄭文燦案”，那時鄭文燦不只是桃園市長，還是“總統”接班呼聲最高的人選，自己像是去捅“馬蜂窩”。



吳宗憲也說，國民黨過去有多起政治人物的案件，像是劉政鴻、劉政池案、七七行館的案子，就是由他偵辦，不是完全沒有被施壓，但力道都是輕微的“來關心兩句”。



但是辦鄭文燦案受到的施壓力度，跟往常完全不一樣，吳宗憲直言，這是他擔任檢察官最難過的事，也是第一次對民進黨感到失望，在蔡英文第一任之前自己選舉從未投票給國民黨，而是投給民進黨。



吳宗憲指出，偵辦案件的細節，嫌疑犯事先知不知情是最重要的事，他偵辦鄭文燦案做了非常多監聽、跟監、資料分析的行動，但是監聽、調查的事證，竟然兩、三天後鄭文燦就能知道，甚至還在電話說“他們知道了”、“監聽的朋友”，好像是在嘲笑偵辦人員一樣，這件事讓他們這些第一線的人員非常灰心。



吳宗憲補充一個制度，當時他查案是與桃調處合作，但是調查處查到的東西要回報到“法務部”、廉政署，“這回報的環節跟上級長官”主持人追問是指“法務部長”？吳則坦言，自己沒有在說誰，當時也沒辦法確定，但這就是客觀發生的事實。



吳宗憲說，偵辦治安案件都沒有這麼灰心，但面對政治人物，尤其鄭文燦案，辛苦調查出來的證據，鄭文燦卻能馬上得知，非常打擊士氣，讓他意識最後無法順利破案的因素，竟然“不是敵人而是自己人”。