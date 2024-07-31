吳榮元語中評：金門事件解決 大陸照顧同胞

勞動黨主席吳榮元接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月31日電（記者 張穎齊）214金門撞船事件延宕逾5個月，兩岸代表30日在金門重啟協商，並簽署共識書後，此事件宣告落幕。勞動黨主席吳榮元接受中評社訪問表示，因民進黨政府不遵守九二共識，賴清德更稱要建立台灣主體性的“國家認同”，以致兩岸官方才無法談，如今金門事件能有契機，只是大陸仍顧及兩岸一家親的理念，照顧兩岸同胞，但針對“台獨”份子仍是持續懲戒。



吳榮元表示，整個金門事件的發展，到現在有瞭解決的契機，是因為大陸的對台政策仍是秉持兩岸一家親的理念，顧及兩岸民間的各種民生問題。可是民進黨政府始終不願遵守九二共識，因此大陸才不願意與台官方進行談論，實際情況下，金廈的“禁、限制水域”仍不復存在。



吳榮元說，因兩岸還是有共同的漁場，大陸顧慮到民生，採取適時放緩，不因政治事件去影響，終究是體恤民生需求而做調整。在表達政治立場後，還是會回到兩岸一家親，會用照顧台灣民生的方式來解決問題。



吳榮元向中評社說，但大陸還是要讓台灣社會知道，懲戒“台獨”的22條《意見》是精準地針對“台獨”份子，與廣大台灣同胞交流、適時舒緩，可是在對“台獨”份子的政策上，仍牢握戰略主導，不讓“台獨”份子有逾越的行動、超越紅線。

