戚嘉林：賀錦麗延續拜登政策　對中仍陰狠

台灣統一聯盟黨主席戚嘉林接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月31日電（記者 張穎齊）美國總統拜登放棄競選連任後，可望由副總統賀錦麗（Kamala Harris, 哈里斯）代表民主黨參選，迎戰美國前總統、共和黨候選人特朗普。台灣統一聯盟黨主席戚嘉林接受中評社訪問表示，民主黨拜登、賀錦麗對中政策還是會用陰狠的方式，進行小院高牆的圍堵，對兩岸都比較危險。反觀特朗普是比較坦率的真小人，認為台灣可計價，就看與中談的條件如何。



戚嘉林表示，針對美國的對中政策方面，特朗普是真小人，已把話挑明，用精準的語言傳遞會如何對待兩岸關係，特朗普認為台灣是可量化、可計價的，就看與中國談的條件是什麼。至於賀錦麗，因為是延續拜登的團隊，民主黨就是打著滿天飛的民主口號，做的卻都是陰狠的小院高牆戰略，對中國進行科技圍堵，對兩岸也會比較危險，對中進行施壓。



戚嘉林說，從美國媒體的報導來看，賀錦麗與特朗普2人的選情民調是不分上下，賀錦麗被認為年輕、有個人魅力、有印度血統，與特朗普誰會勝出？還不知。但賀錦麗當選，因是延續拜登的對中政策，從過去拜登團隊對中國大陸就是進行施壓，所以若她延續執政會對兩岸、對台灣比較危險。



戚嘉林向中評社說，當然美國都是持續想打壓、遏止中國大陸發展，賀錦麗、特朗普都各有凶險之處，兩岸中國人都應保持高度警惕，要提升自我實力，有什麼實力與方法都不必隱藏、展現出來，因美國是講求實力的國家，兩岸中國人就該展現實力，去讓美國智庫自己去分析。