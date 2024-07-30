邱臣遠當家處女秀　勉各局處積極回應民意

邱臣遠勉勵各局處首長積極回應民意。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月30日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年遭停職，由副市長邱臣遠代理市長。邱今日首次以代理市長身分主持市務會議時表示，新竹市府團隊是善於溝通的團隊，他對團隊有信心，期盼未來各局處首長都能更用心傾聽地方的心聲，積極回應市民對市府的各項期待。



新竹市府今日舉行市務會議，邱臣遠當家後首次坐上Ｃ位，各局處首長一字排開，聆聽邱對各項市政藍圖的規劃。邱一開場就強調，他對新竹市府團隊有信心，與各局處首長也都有一定的默契，市政工作本來就是一棒接一棒，他期盼各局處能持續推動落實高虹安任內的10大施政策略。



邱臣遠指出，新竹市政目前仍持續穩健推進中，因下半年將迎接預算會期，他請各局處秉持資源妥適分配及遵守財政紀律的原則，以穩健有計劃的步伐推動各項政策，並與中央各部會保持聯繫，戮力提升新竹市民的幸福感。



邱臣遠最後也勉勵各局處首長，未來應更積極傾聽地方心聲，隨時感知市民的需求，並將市議員的建議納入評估，確保市政有效整合貼近民意，相信以市府團隊的專業絕對能夠實現目標，期望未來各局處繼續同心協力，帶領新竹市持續向前邁進。

