許孟祥語中評：台青參加兩岸交流 就會覺醒

勞動黨副秘書長許孟祥接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月31日電（記者 張穎齊）統派青壯世代、勞動黨副秘書長許孟祥接受中評社訪問表示，只要台灣青年願意參加兩岸交流，就會覺醒知道兩岸和平的重要性，因此他也持續推動一些非政治的文化民生論壇活動，要讓更多台灣年輕人瞭解真相。



許孟祥，1982年出生於嘉義，世新大學新聞系學士、陽明交通大學社會與文化研究所碩士班，曾任台灣地區政治受難互助會秘書長。現任台灣民眾文化工作室執行長，去年7月接任勞動黨副秘書長。



許孟祥表示，兩岸本來是可正常交流、交往，但在民進黨蔡英文、賴清德執政下，兩岸交往變少，台灣一般的青年學子失去兩岸交流的機會，變得更不瞭解兩岸的歷史與和平的重要性，因此他認為民間更該去努力擴大交流、交往。



許孟祥說，比如台灣的網紅鍾明軒，本來沒去過大陸，一旦去了之後就發現不是像台灣島內所宣傳那樣。現在2000年後出生的台灣青年，更需要廣泛去接觸兩岸交流的機會，才會知道兩岸和平對台灣的影響是什麼，也瞭解兩岸彼此的狀況。



許孟祥向中評社說，他會致力從民生方面著力宣傳，兩岸和平與否，對台灣民眾的實際影響。如今台灣20到40歲的年輕人，經濟與就業壓力大，每個月收入被影響，影響發展前景，出路很少，必須讓台灣年輕族群理解，兩岸和平會帶動台灣社會發展，乃至於合理的公平正義，這些都是一體、連結的。

