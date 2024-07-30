北市9月參與上海旅展　雙城論壇不超過3天

台北市觀傳局長王秋冬接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月30日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇今年邁入第15屆，將在台北舉辦。台北市政府觀光傳播局長王秋冬接受中評社訪問表示，時間、層級、人數仍未定，但因受到大環境政治氛圍影響，此次上海團來台北應不會超過3天。不過在雙城論壇後，台北團也會在9月去上海參加旅展。



台北、上海雙城論壇今年輪到在台北市舉行，主題為“新脈動、新未來”，規畫友善交通、河川治理、文化觀光3個分論壇；並會簽署智慧醫療、與野生動物交流2項MOU合作備忘錄。



針對雙城論壇原本是7月底，但如今傳出延至8月後？王秋冬表示，確切時間仍然未確定，因還是需要台北、上海雙方合議，天數上，一定是不會超過3天；至於上海團來的層級、人數也還不確定，細節都正在溝通中。台北市政府很多單位都會負責接待上海團。



王秋冬說，每年雙城論壇辦得都差不多，此次除了台北市觀傳局外，也會有體育、工務、文化、衛生、環保局等參與，大家會關心醫療衛生、垃圾不落地等政策，上海也有借鏡台北市的1999市民熱線，這些範疇都是彼此交流的內涵。



王秋冬向中評社說，上海團來台北的踩點都會與論壇內容有關。至於在論壇以外，9月份上海有舉辦旅遊展，台北團會去參加，目前規劃是由他率隊，不過是否達副市長層級？也都還沒完全確定。有鑑於今年2月上海團有來參加台北燈節，並提供上海燈座，禮尚往來，他9月會去上海旅展。



關於大環境影響雙城論壇程度？王秋冬說，在所難免、難以評估，他是希望仍單純從城市與城市面向交流，因大環境氛圍牽涉到兩岸的“中央政府”，台灣方面是陸委會，取決於主管機關的長官。但在大環境不是很允許的情況下，今年台北辦的雙城論壇仍是很務實、不會有太突出之處，會很平穩、不會有讓大家覺得很驚艷。



記者問，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前在台北的兩岸旅展上說會促進兩岸交流？王秋冬說，當然中央長官經常會講一些看起來很不錯、釋出善意的訊息，但是否落實還很難看出，難以從樂觀的角度看待兩岸開放、關係緩和。