金門案落幕！張顯耀：兩岸恢復協商路途遙遠

前陸委會副主委張顯耀。（中評社 資料照） 中評社高雄7月31日電（記者 蔣繼平）延宕5個多月的0214金門撞船事件終於落幕。前陸委會副主委張顯耀接受中評社電訪表示，確實有舒緩兩岸局勢緊張的效果，但要擴大到兩岸可能進行協商或溝通那就言之過早，未來兩岸要恢復協商還有一段非常遙遠的路要走。不過在兩岸民間交流合作方面，雙方都在試探水溫，對於未來處理類似不涉及兩岸官方及政治立場的兩岸民間交流合作，是有機會再往前推進。



張顯耀，法國巴黎第一大學政治學博士。曾任第六屆、第七屆“立委”（國親聯盟）、陸委會特任副主委、海基會副董事長兼秘書長等職務。兩岸圓桌論壇協會理事長。



今年2月14日發生的金門事件，延燒5個多月後，7月30日兩岸雙方代表終於完成協商達成共識，舉行公祭後並送回大陸罹難者遺體與漁船。



張顯耀表示，第一，今次達成共識在目前兩岸關係轉壞、急遽對峙緊張之下，確實有舒緩兩岸局勢緊張的效果。從這次協商過程可以看出來，兩岸這次雙方都以人道主義精神，因為對於罹難者還有家屬總是要有個交代，不能讓事情無限期擱置下去，經過這幾個月透過民間溝通，彼此也在試對方立場與水溫。



張顯耀表示，可以看得出來，這事件雖然算是單一事件，但是對於未來，處理類似不涉及兩岸官方及政治立場，有關於兩岸民間的交流合作，可能有機會再往前推進。

