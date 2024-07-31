中評關注：金門撞船案協商兩岸暗中角力

罹難漁民遺體送返大陸，“海巡署副署長”謝慶欽（右）向泉州圍頭金井鎮長莊東航握手致意。（中評社 方敬為攝） 中評社金門7月31日電（記者 方敬為）214金門撞船案30日協商達成共識，爭議告一段落，但不代表低迷的兩岸關係有所突破，從陸方參與協商的層級可見端倪，大陸始終以民間團體紅十字會名義與台交涉，台方則傾向以官方主導，形成“官方對民間”的奇特局面。台官方上第一線，無非是要塑造兩岸“官方”接觸並達共識的印象，扭轉民進黨執政以來，兩岸制度化協商失靈的負面形象。



不過，大陸方面未隨台起舞，不只以紅會名義參與協商，更要求金門縣紅十字會的人員在過程中也要到場，增加民間團體角色扮演的成分，顯然，在民進黨政府不承認九二共識為兩岸制度化協商的前提之下，縱使214事件順利落幕，仍舊只是個案，兩岸關係無法因此全面改善。



延宕逾5個月的214撞船案30日上午9點在金門重啟協商，雙方歷經1個小時確認達成共識，並簽署共識書，陸方代表泉州台港澳辦副主任李朝暉、台方代表“海巡署副署長”謝慶欽均表示，達成共識，並盼有關單位、人員落實協商條款。暫時不對外公布協商內容。上午10點30分辦理公祭、11點30分將罹難漁民遺體棺木、翻覆漁船送至金門料羅碼頭，中午啟航返回泉州圍頭港，宣告事件落幕。



金門撞船案順利告一段落，讓金門地方鬆了口氣，其實在協商過程中，地方仍戰戰兢兢，因為陸方的協商層級與台方具有高度差異，就怕協商因此“談崩”了，由於陸方團隊始終是以泉州紅十字會的名義交涉，但台方卻傾向以官方為主導，陸委會、“海巡署”、海基會為權責單位，並將金門紅會排除在外。



金門紅會人士私下透露，金廈之間過去經常以紅會互助的方式，推進兩岸人道救援，增進彼此互信，這次陸方以紅會名義參與協商，金門紅會照理說應該是對口單位，卻遭排除在外，許多消息金門紅會幾乎是最後關頭才接到通知，要不就是完全不知情，顯然台灣政府不樂見紅會參與協商。