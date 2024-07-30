收容浪貓浪狗　新北動物之家設認養小棧減壓

五股動物之家。（新北市動保處提供） 中評社新北7月30日電／新北市現有8所動物之家收容1209隻犬貓，收容量是全台之最，現剩2成5的收容空間。新北動保處說，不以增加收容空間為目標，而是廣設認養小棧減少動物入所。現有97座認養小棧，地點包含在寵物業店家、動物醫院、各行業商家及里辦公室等，近6年認養數全台居冠。



新北共有8所動物之家，早期由各鄉鎮市公所清潔隊設置，皆已興設30多年。動保處每年編列預算強化收容設施、修繕水電、醫療設備及改正建物，像是中和、三芝動物之家已補正完成。八里、五股、淡水等動物之家因地目要變更為機關用地，已送“內政部”審議中。板橋物之家進入浮洲地區通盤檢討、瑞芳動物之家拆掉重建中，其餘會以現況重做整理。



新北動保處說，市府政策並非是增加收容空間，且動物之家大多位在山區或海邊，為方便民眾前往認養，廣設認養小棧，減少動物入所，比如在寵物業店家、動物醫院、各行業商家及里辦公室等，目前有97間認養小棧，近6年認養數全台居冠。



新北8處動物之家各自發展出不同定位與特色，像是中和動物之家去年起規畫分區使用，增設動物長照復健設施、毛寶貝戶外運動區，提升老年、殘疾收容動物長期照護生活品質，預計明年7月完工，成為新北首座動物長照園區。三芝動物之家將未使用的空間，打造成野生動物短暫安置場所。



瑞芳動物之家耗資逾7700萬新台幣原地重建，園區除了犬舍、貓舍、醫療室外，還有認養互動區及運動場，動線上將犬貓入所、物資運送及民眾認養分開，量體阻隔犬隻間視線接觸，降低動物心理壓力，並加強室內吸音降噪設計，提升收容品質，預計今年10月完工。

