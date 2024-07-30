陸方代表李朝暉返泉州前　籲台方公布真相

泉州台港澳辦副主任李朝暉接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社金門7月30日電（記者 方敬為）金門撞船事件兩岸今天上午在金門重啟協商，確認達成共識後，中午前完成罹難漁民公祭、運送遺體棺木及翻覆漁船返陸等事宜，過程順利，但陸方代表泉州台港澳辦副主任李朝暉下午登船離金前，再次籲請台方對當時出勤相關人等做出相應處理，並公布事件真相；“海巡署副署長”謝慶欽也立即回應，214為單純執法事件，捍衛執法正當性。飄出些許火藥味。



延宕逾5個月的214撞船案30日上午9點在金門重啟協商，雙方歷經1個小時確認達成共識，並簽署共識書，陸方代表泉州台港澳辦副主任李朝暉、台方代表“海巡署”副署長謝慶欽均表示，達成共識，並盼有關單位、人員落實協商條款。暫時不對外公布協商內容。上午10點30分辦理公祭、11點30分將罹難漁民遺體棺木、翻覆漁船送至金門料羅碼頭，中午啟航返回泉州圍頭港，宣告事件落幕。



李朝暉處理完相關死亡證明等文件及相關行政程序後，搭乘下午3點多的小三通航班返回泉州，包括陸委會法政處長周鳴瑞、“海巡署副署長”謝慶欽等人陪同送行。



李朝暉登船前忽然表示，0214撞船事件至今已5個多月，家屬在期間備受煎熬，兩名遇難者時至今日終於能返回故鄉安葬，家屬也等來遲到的道歉，希望台灣有關方面能盡快公布事件真相，做出公正的調查結論，並對涉事人員做出相應處理，“兩岸本就一家人，晉江與金門一水之隔，更是親上加親”，台灣有關部門理應善待大陸漁民，確保今後不再發生類似傷害兩岸同胞感情、破壞兩岸關係的惡性事件。



謝慶欽立即回應表示，真相交給公正的第三方檢察機關調查，後續會落實相關協商，並強調，214是單純執法事件，會捍衛執法正當性、堅守執法立場，但也兼顧人道考量來處理善後事宜，今天很高興協商順利、達成共識。