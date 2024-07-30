南投打造“南島水電趴”變裝打水仗

“南島水電派對”宣傳記者會30日舉行。（簡千翔臉書） 中評社南投7月30日電／由南投縣政府和台灣民眾黨籍縣議員簡千翔服務處合辦的“南島水電趴”，將於8月3日在縣府廣場登場。中國國民黨南投縣長許淑華及簡千翔熱情邀請親子民眾一起來使用氣墊城堡、打水仗消暑，共度溫馨有趣的周末假期。



“南島水電派對”宣傳記者會30日上午舉行，南投縣議員林憶如、張秀枝等人到場致意。許淑華和簡千翔變裝為超級英雄“華姐”及“超人翔哥”，並手持水槍打敗“酷暑怪獸”、為活動代言，會中發表嘻哈風的活動MV活動宣傳動畫、活動主題曲。



許淑華說，南投縣多名議員期盼除了發揚傳統文化，也能融入多元文化元素，因此縣府與簡千翔議員服務處合作辦行“南島水電趴”，使用縣府地下沁心涼的冷泉，讓爸爸、媽媽帶著小孩一起來打水仗，一起來射水打敗酷暑怪獸，不僅可以增加親子互動及情誼，也能搭建年輕人塗鴉、街舞、饒舌歌曲、電音等次文化舞台，讓年輕人可以盡情揮灑表現。



簡千翔表示，今年上半年在會展中心舉辦“嘻哈南投風”，以“嘻哈+電音”的非主流音樂，搭配特色市集，成功吸引中彰投地區的年輕人熱烈響應參與，為南投觀光注入新動能。因此下半年度特別與縣府合作辦理南投首場親子結合電音派對市集的“南島水電趴”，希望能再為南投觀光創造話題，也歡迎中彰投年輕朋友一起同樂。



此次活動現場設置戲水池和3座氣墊城堡、使用縣府自有的地下冷泉，可供幼童安心打水仗，會場四周也有市集，每個攤位都經過篩選、商品各具特色，還設有反毒及新住民等宣導攤位。活動地點在縣府後側的縣民廣場，時間自上午9時起至下午3時止。

