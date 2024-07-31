中評專論：金門事件落幕　沒解決的兩岸僵局

214金門撞船事件兩岸30日上午協商達成共識後，眾人前往殯儀館為罹難漁民舉行公祭，隨後將遺體送回大陸。（中評社 方敬為攝） 中評社台北7月31日電（評論員 林淑玲）214金門撞船事件兩岸30日上午在金門協商達成共識後，送回兩名罹難漁民遺體與船隻，台灣“海委會副主委”兼“海巡署長”張忠龍公開道歉，讓事件得以落幕。這是兩岸關係緊張之際難得的正面一刻。但是論及打破兩岸僵局，言之尚早。



214金門撞船事件能落幕，不可否認是民進黨政府一改強硬態度，做了許多退讓，在事發後5個月終於勉強同意金門縣政府與中國國民黨“立委”陳玉珍等穿梭兩岸協調，喬出共識方案。但更不能否認的是，如果不是有台軍職的胡姓釣客3月滯留大陸到現在，以及澎湖大進滿88號7月2日被大陸海警船登檢扣押帶往泉州迄今尚未獲釋，家屬心急如焚向台官方施壓，“賴政府”會願妥協？如果兩岸未來的糾紛都要用這種類似“換俘”的方式處理，如何是好？



即使金門案順利落幕，我們從昨日的協商也看到許多“棉角”，台灣方陸委會、海基會、“海委會”、“海巡署”官員都上了，想要塑造官方對官方場景，這是對內宣傳所需，還是做給美國看，引發討論。大陸方則很清楚定調在民間，到金門參與協商人員都掛紅十字會身分，國台辦日前也回應，“晉江市紅十字會將派人陪同家屬赴金門協商處理相關事宜”。由此可見大陸對兩岸官方接觸的前提毫無妥協空間，民進黨政府不接受九二共識、一中原則，就沒有兩岸官方接觸或復談的可能。



因此，昨天台灣多位民代受訪都樂觀提到希望金門撞船事件落幕，能為兩岸關係帶來好的開始，這是有許多前提的。金門案只是解決了一件拖了5個月的漁事糾紛，並沒有涉及兩岸根本性問題，台灣若要兩岸關係好，重點在“賴政府”的態度，若還繼續倚美謀獨，“抗中”，對大陸釋放無限惡意，兩岸關係永遠都不會好。

