颱風慘淹高雄　陳其邁：記取教訓好好檢討

民進黨籍高雄市長陳其邁30日受訪。（中評社） 中評社高雄7月30日電（記者 蔣繼平）凱米颱風在高雄帶來驚人雨量造成嚴重淹水災情，遭民眾狠批。民進黨籍高雄市長陳其邁今天受訪時表示，要做到完全沒有災害，是非常、非常困難的事，但如何減災、避災是可以努力的，會記取此次教訓，好好檢討。



另外，被問及綠委黃捷因颱風天不在高雄引發藍營批評，陳其邁表示，民代不分黨派都在勘災及協助災民，站在市府的立場，都非常感謝，面對災害時，應該是大家共同團結解決市民的困難，其他都不是考慮重點。



高雄市政府每週二舉行市政會議，30日改在淨零學院舉辦，下午除進行“AI轉型與城市治理”專題演講，會議也安排“凱米颱風救災及復原處置報告”，檢視本次颱風應變處置及災後復原措施等執行情形。



陳其邁會前接受媒體聯訪表示，生成式AI運用，讓颱風路徑及雨量等預測更準確，也能提早預警河水位的上漲，市府也會根據此次風災，檢討整個流域治水，如典寶溪、後勁溪、曹公新圳等，再提高防洪頻率。



陳其邁表示，極端氣候的挑戰，要做到完全沒有災害，這是非常、非常困難的事，但是如何減災、避災，減少災害損害，這是可以努力的，市府會記取此次教訓，好好檢討。