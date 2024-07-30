藍白合反制罷免　謝國樑與白議員頻同台

右起民眾黨新北市黨部主委陳世軒、基隆市長謝國樑、音樂人江志豐。（照片：基隆市政府提供） 中評社基隆7月30日電（記者 張穎齊）民進黨與側翼總動員發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑連署，如今卡在第二階段。基隆市是全台唯一藍白合縣市，副市長為台灣民眾黨籍的邱佩琳，謝近期也頻頻與民眾黨籍雙北市議員同台，包括台北市林珍羽、張志豪、新北市陳世軒，反制罷免意味濃。



面對綠營發動罷免，謝國樑、邱佩琳17日邀請到民眾黨籍台北市議員林珍羽、議員兼民眾黨台北市黨部主委張志豪在基隆車站南站廣場同台，共同為星宇航空的公車亭揭幕，切合題旨，張志豪即是機師出身，眾人樂合影、互動。



謝國樑30日又邀請到民眾黨新北市議員兼民眾黨新北市黨部主委陳世軒，以及金曲音樂人江志豐在基隆同台，參觀沙灣歷史文化園區，以打造融合音樂、文創的多功能園區為目標。3人還一起高歌，互動熱絡。而陳世軒也透露，自己曾獲選為電影主角進入演藝界，如今則擔任民代，希望新北、基隆都能有更多展演空間，造福民眾。



謝國樑自29日起每日上班前、一早7點在車站發放市政筆記本、向通勤族問早，並與民眾黨成員頻頻同台，也表示用正面的方式，迎戰罷免的惡意行徑。每周末也會邀請同黨大咖站台，如今已有馬英九、國民黨籍新北市長侯友宜、“立委”王鴻薇、謝龍介等，國民黨籍台北市長蔣萬安預計近期也將會安排到基隆同台。