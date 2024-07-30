陸委會邱垂正宣布金門漁船事件兩岸達成共識

邱垂正。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北7月30日電(記者 俞敦平)30日下午，大陸委員會針對0214金門漁船事件召開記者會。陸委會主委邱垂正於會中宣布歷經五個多月的兩岸溝通，雙方已達成共識並完成協商文件的簽署。他表示，這次事件的解決展現了兩岸在善意理解和妥善處理問題的前提下，能夠通過持續溝通解決問題。



邱垂正表示，這次事件歷經五個多月的兩岸溝通，最終達成共識並完成相關協商文件的簽署。他指出，這是一個單一偶發的意外事件，雙方在善意理解和願意妥善處理問題的前提下，通過不懈的溝通和努力，最終順利解決問題。



邱垂正指出，為了應對這次事件，政府成立了由陸委會、“海委會”、“海巡署”等單位組成的專案小組，評估事態發展並整合相關部門的意見。在雙方具有溝通管道的情況下，務實推動相關問題的解決。他表示政府將繼續堅持依法執法的立場，尊重司法調查以釐清事實真相。



此外，邱垂正表示，政府以人道關懷為優先，對於遇難者家屬失去親人的痛苦，多次表達遺憾並致以歉意，並提供關懷和照顧。他指出，今日，陸委會副主委梁文傑也特別到公祭現場致意慰問，表達善意及關懷。



邱垂正最後強調，政府當前的大陸政策以追求兩岸和平、互利互惠、共存共榮及保障人民福祉為目標。在台海情勢複雜敏感的背景下，任何單一突發事件都有可能造成雙方互動的障礙與挑戰，但如果能夠秉持相互尊重、理解的對話和溝通，維護既有公權力的制度化協商機制運作，將是化解緊張對立、促進雙方良性互動、保障民眾權益的最有效途徑。希望雙方能從此次事件中汲取經驗，避免類似遺憾事件再度發生。

