金門漁船事件判決前道歉　邱垂正：基於人道

邱垂正。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北7月30日電（記者 俞敦平）大陸委員會針對0214金門漁船事件召開記者會，宣布與中國大陸成功就金門漁船事件達成協商共識，雙方同意在充分尊重家屬意願的前提下，落實各項善後措施。記者會上，陸委會主委邱垂正就協商過程及結果進行詳細說明並回應媒體提問，他強調此次協商是基於務實理性和善意的原則，台方的道歉與賠償也是基於人道關懷，不涉及司法調查。



首先，針對媒體提問關於雙方簽署文本及落款人的問題。邱垂正指出，基於雙方協商的共識和對家屬意願的尊重，所有協商細節將不予公開，但會共同配合落實協商內容，這一點已經在一些新聞畫面和現場情況中有所體現，包括公祭現場的安排和遺體返還等。



針對台方為何在司法調查結果未出爐前就向陸方家屬道歉的問題，邱垂正強調，台灣始終堅持事情真相和責任歸屬應交由司法機關調查。但此次協商對於司法調查的進展提供了正面幫助，台灣作為民主法治社會，司法機關會在合法和程序下做出妥適處理，至於本次付出的賠償和公開道歉則是基於人道關懷不涉及司法調查。



對於媒體提問，雙方是否放下各自的堅持，例如陸方“惡意撞船”的定調。邱垂正解釋說，能夠達成共識本身已證明這不是協商的障礙，雙方釋出善意和誠意是促成共識的重要因素。他表示，協商的達成是基於雙方持續努力和善意的表現，並且在各自堅持和需要的基礎上逐步拉近了距離。



此外，對於媒體提出的金門縣政府及當地人士、民間團體在協商中所發揮的作用，邱垂正表示，過去兩岸協商的成功往往是在政府主導、民間協助的情況下完成的。此次事件也是如此，並感謝各界提供的協助。

