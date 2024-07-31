不捨父母煎熬　施淑婷曝高虹安遭重判後心情

新竹市政府民政處長施淑婷。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月31日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職。與之情同姐妹的新竹市民政處長施淑婷接受中評社訪問透露，前幾天她才剛跟高吃過飯，高心情看起來還算平穩，目前正在準備上訴資料，但同樣身為人母的她，卻相當心疼高虹安父母這段時間來的內心煎熬，希望他們一定要堅強。



施淑婷，中國科技大學產業經營管理系學士，從政前曾在竹科隆達電子公司擔任人力資源管理師，2022年首次代表台灣民眾黨參選新竹市第三選區議員，在3取2的藍綠白三腳督選戰中，以1065票之差落選，高虹安在同年當選新竹市長後，任命施 淑婷為新竹市府第一任發言人，2023年9月改任民政處長。



高虹安在26日一審遭重判停職後隔天凌晨，施淑婷在臉書感性發文表示“高爸爸、高媽媽，今天晚上是一個難熬的夜晚，地方上許多人都跟你們一樣，知道你們的女兒為了新竹市有多努力，受到這麼多不合理的對待，她卻總是表現得比任何人樂觀，做好每一件事情，肩負起這些沉重的擔子，我們真的很以你們女兒為傲。高爸爸、高媽媽請不用擔心，我們絕對會捍衛高虹安替她討回公道。”文末還放上一張和高過去在市府的合照。



施淑婷指出，同樣身為人母的她，很能感同身受高爸爸、高媽媽這段時間來的內心煎熬，更何況高從決定參選到被停職這近2年來，一直到受到許多不公平的對待，所以站在友人的立場，大家也都很關心高爸爸、高媽媽的心理狀態，希望他們一定要堅強。



她感嘆，做人要將心比心，高爸爸、高媽媽從小這麼用心栽培高虹安長大，高也一路非常認真努力打拚，過去不管是學業或工作都表現得非常出色，原本是父母心中驕傲的女兒，沒想到從政後卻被如此不公平的對待，所以她相信高爸爸、高媽媽此時此刻一定相當心痛，她希望兩人一定要堅強，他們一定會全力做高虹安最堅強的後盾。

