楊書成：台灣年輕人遠離臉書　網軍也得轉型

高雄大學資管系副教授兼系主任、台灣社會網絡學會理事長楊書成。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月4日電（記者 蔣繼平）針對台灣網路社群發展與選舉形態改變，高雄大學資訊管理學系副教授兼系主任、台灣社會網絡學會理事長楊書成日前接受中評社訪問表示，“網軍”概念已被大眾熟知、網路留言反串現象太多導致厭煩、及年輕族群逐漸遠離臉書，臉書上發生的事情對年輕人影響越來越小，持續在主戰場臉書怎麼操作恐怕都是無感。目前網路操作型態也許只能維持到2026選舉，之後可能迎來大幅改變，值得觀察。



楊書成，中央大學資訊管理博士。現任高雄大學資管系副教授兼系主任，專長領域：社群行銷、網路消費者行為、數位轉型。並擔任台灣社會網絡學會理事長，該會於2014年成立，推廣社群網絡管理人員（俗稱小編）養成與認證。



網路社群興起，Facebook（臉書）、IG、YouTube、TikTok、Threads各種平台成為政治人物使用的宣傳工具，網路成為生活習慣，也影響台灣選舉形態與文化，操作網路風向也成顯學，“1450網軍”在2019年也成為網路用語，泛指網路水軍的代名詞。



長期觀察網路社群的楊書成表示，因為現在大家都已經知道“網軍”的概念，導致網軍操作也越來越細膩，除了留言、衝流量、帶風向，甚至還要反串來、反串去。2019年反串還並不明顯，要罵的就是全力開罵，且很清楚都是敵對陣營。但之後開始發現，很多時候在網路上罵或挺的人，不見得真的是哪個陣營的，可能是刻意為之，這就是反串。

