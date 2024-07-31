水很深！楊書成析台灣政治人物養網軍內幕

高雄大學資管系副教授兼系主任、台灣社會網絡學會理事長楊書成。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月31日電（記者 蔣繼平）台灣政治人物頻失言或誇張言論惹爭議，該怎麼解讀？高雄大學資訊管理學系副教授兼系主任、台灣社會網絡學會理事長楊書成接受中評社訪問表示，有聲量對政治人物來說是好事，台灣民眾包容性大，常上版面久了就成戰將，各政黨都有類似情況，但犯錯可以被包容，犯法就絕對不行。此外，政治人物也會靠負面新聞搏版面，反操作博取同情都是策略，甚至小錯掩蓋大錯，水很深，旁觀者難以下定論。



楊書成也分析，尤其現在沒有選舉，創造話題並不容易。觀察起來，有一些政治人物還有自己的網軍，會故意講錯話，透過網軍把自己罵到臭頭，讓外界感到不嚴重卻被罵成這樣，刻意靠“反操作”的方式，博取選民、支持者的同情，製造藍綠矛盾，誘導另一陣營來罵，得到很好的效果，長期觀察下來，水非常的深，真真假假，也不容易判斷。



楊書成，中央大學資訊管理博士。現任高雄大學資管系副教授兼系主任，專長領域：社群行銷、網路消費者行為、數位轉型。並擔任台灣社會網絡學會理事長，該會於2014年成立，推廣社群網絡管理人員（俗稱小編）養成與認證。



凱米颱風在高雄帶來驚人雨量造成嚴重淹水災情。擁有土木工程背景的民進黨政策會執行長王義川日前稱“1400毫米就是14公尺”，再度失言引發討論。降雨量通常用“毫米”來衡量，1公分等於10毫米，亦即1.4公尺。

