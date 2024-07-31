中評關注：賴清德、蕭美琴談兩岸落差微妙

賴清德昨天出席IPAC台灣專題場次進行演說。（照片：府方提供） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）“對中政策跨國議會聯盟”（IPAC）年度峰會昨天在台北舉行，賴清德出席演講，並且強調聯合國大會2758號決議文被中國大陸不當連結為“一中原則”，但接著出席的蕭美琴談話基調雖與賴差不多，但只提到2758號決議文被中方錯誤解讀，還強調希望兩岸可以創造一條通道讓政治分歧，用和平方式化解。賴以中文演說，蕭以英文致詞，一個說給台灣人聽，一個說給美國聽，蕭講話用詞較為謹慎，似乎有意拉住賴，避免賴太過於暴衝。



IPAC成立於2020年6月4日，目前有41國250名議員參與，根據維基百科資訊，IPAC資金由喬治·索羅斯的開放社會基金會、美國國家民主基金會和台灣民主基金會資助。



因為凱米颱風來襲，讓原本日前要登場的金門0214漁船事件協商，與“對中政策跨國議會聯盟”（IPAC）年度會議，同一天登場。兩個場合讓兩岸關係呈現弔詭的氣氛，一個是兩岸衝突事件似乎有緩和跡象，但IPAC被視為反中團體，加上賴清德演說與會議決議聚焦於，對中國政府“曲解”聯大2758決議，並與“一中原則”不當連結。要說金門漁船事件讓兩岸關係稍有緩解，也在賴清德與IPAC的說法與決議抵銷掉了。



有一說是，金門漁船事件兩岸進行協商，在台灣方面有美方壓力，若不處理好這件事情，兩岸關係一直存有隱患，難以繼續處理後續的兩岸議題。加上罹難大陸漁民遺體已在金門冰了5個月，對其家屬也很難交代過去，且台灣也有金門釣客滯留大陸長達4個多月，兩岸雙方各有需求。兩岸最後會達成協商共識，可預見。雖民進黨政府想要藉此“吃豆腐”，以官員出席營造官方對官方的協商，但陸方並不買單，只想儘快讓這件事情落幕。



如果說這件事情民進黨突然積極處理，背後是美方有其壓力，那美國政府為主資助的“對中政策跨國議會聯盟”在台灣舉行年度會議，又是在炒作“反中”氛圍，甚至還讓台灣以會員身份加入，由民進黨不分區“立委”范雲與台灣民眾黨陳昭姿擔任聯盟共同主席，抗中的意圖很明顯。這次國民黨“立委”並未出席會議，避免被連結加入抗中團體，但民眾黨的陳昭姿擔任共同主席，外界很可能會質疑民眾黨的兩岸立場。



賴清德與蕭美琴昨天都出席IPAC年度峰會，賴演說並未對外開放，只有派出一家電視媒體直播提供畫面，蕭美琴致詞則是安排在國際記者會的時間點，各地記者都在場。這樣的安排有點特別，賴是“元首”但卻是封閉式演說，媒體僅有代表出席拍攝；蕭致詞卻是所有媒體都在場的時候，甚至有多位美國媒體與日本媒體等。



賴清德致詞以中文演說，對大陸對立性強烈。賴強調，就在這個月，“北約峰會”的聯合宣言更指出，中國是俄烏戰爭的“關鍵支持者”。賴還提到，反對中國“錯誤詮釋”聯大第2758號決議，與“一中原則”不當連結，企圖用來限縮臺灣的國際參與，並且建構中國武力攻台的法理依據。



蕭美琴則以英文致詞，雖然基調與賴清德相差不大，但用詞針對性比較沒有這麼強烈，也沒有一再指稱中國，用字上較為謹慎，不像賴清德講話這麼直白，且挑釁意味十足。