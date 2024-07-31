中評關注：金門撞船事件落幕　綠著重大內宣

陸委會。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電（記者 鄭羿菲）214金門撞船事件協商圓滿落幕，外界期待能成為兩岸民間擴大交流起點，後續仍待觀察。但賴清德30日在IPCA談論“中國錯誤詮釋聯大2758號決議”，堅持新“兩國論”的本質並未改變，兩岸官方只會繼續惡意螺旋，陸委會口中的“政府主導”協商，只是為滿足台灣內部的宣傳。



214金門撞船事件在拖了5個多月後，兩岸才在7月30日協商落幕，前一晚陸委會副主委梁文傑才說明協商定位是“當事人對當事人”，但陸委會主委邱垂正在協商落幕後的下午5點半召開記者會，強調“無論什麼模式，重點是‘政府主導’”。形塑的是在民進黨主政下，也能與大陸溝通的形象。



同樣在對內宣傳動作上，“交通部長”李孟諺也跟進，李孟諺30日接受平面媒體聯合座談時，就稱“若雙方協商有共識，也是兩岸互動新進展。若對方有小幅度開放，像是開放部分旅客到金門及馬祖，‘我方’也能有進展。”李孟諺老調重彈兩岸觀光政策，仍是要大陸“先”開放，台灣才會跟進。



其實，兩岸關係要形塑善意循環並不難，解除禁團令、恢復兩岸航空直航點、重啟平潭到台灣的海上客運，這些都是大陸不斷呼籲的項目，只要有其中一項政策民進黨政府先善意恢復，就能重啟賴清德520所闡述的“兩岸健康有序交流”。民進黨政府執意要“兩岸同時開放”，但沒有協商又要如何同時開放？而“協商”正是要對內形塑“民進黨也能與大陸溝通”的形象。



只是，台灣社會的疑問恐怕是，到底是大陸缺台灣團客？還是台灣缺大陸團客？以台“交通部”發布的“2018年旅客消費及動向調查”估算，來台陸客日均消費是新台幣6383元，而2019年陸客來台有271萬人次，民進黨政府拒絕跨出兩岸重啟觀光的第一步解除禁團令，等於是拿每年約新台幣138.5億元的觀光產值，在爭民進黨也能與大陸溝通。



此外，即便214金門撞船事件協商圓滿落幕，但兩岸的上層結構、賴清德的“新“兩國論”爭點依然未解，兩岸互信低迷，台灣又如何期待大陸能“先行”？賴清德30日出席在台北舉辦的IPCA會議，談論“反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議文與一中原則的不當連結”，賴清德堅持的本質正是“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”的新“兩國論”，兩岸關係要好轉很難。