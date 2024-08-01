大選必配　莊伯仲：美若禁TikTok自傷

中國文化大學新聞學系教授莊伯仲。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月1日電（記者 楊騰凱）美國副總統、民主黨總統參選人賀錦麗、共和黨參選人特朗普均使用抖音國際版“TikTok”拉攏支持者。對此，中國文化大學新聞學系教授莊伯仲向中評社表示，候選人用TikTok原因很簡單，因為年輕人都在那裡，要爭取年輕人支持就必須走這條路，如果美國要禁用TikTok，最後只會自損。



莊伯仲是美國韋恩州立大學（Wayne State University）傳播學博士，專長為政治行銷、網路傳播、新聞學，曾任中央通訊社監事、國民黨文傳會主委兼發言人。現為中國文化大學新聞學系專任教授。



莊伯仲指出，早在今年2月美國總統拜登就已經開通TikTok帳戶，發布的第一則影片一個晚上就有500萬人次觀看，拜登事後對這樣的成果感到很滿意，至於有媒體問到拜登，美國聯邦政府不准政府部門400萬人使用TikTok，而拜登則解釋，他是競選活動使用，不涉及公務，目前賀錦麗也是用一樣的模式透過TikTok宣傳行銷。



莊伯仲表示，要使用TikTok的原因也很簡單，因為年輕人都在那裡，要爭取年輕人支持，就必須朝TikTok下手，就連法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨都有TikTok帳戶。



莊伯仲指出，其實字節跳動對TikTok持股衹有39%，其餘多握在包括美國科技業者等美國企業手上，既然股東也包括美國業者，那麼美國如果說要禁止TikTok，那其實是害到美國自己。