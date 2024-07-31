NCC主委陳耀祥今卸任　瀆職3案北檢偵辦中

NCC主委陳耀祥31日卸任。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電／通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今天卸任，“行政院”指定現任副主委翁柏宗擔任代理主委，引發在野黨議論。目前除陳耀祥因遭前“立委”蔡壁如檢舉，介入鏡電視執照審查案，被台北地檢署列為瀆職罪被告偵辦外。北檢另對NCC疑有“內鬼”，一再將檢舉資料洩漏給鏡電視高層、親綠名嘴，已將鏡電視創辦人裴偉等人分案偵辦。對此，北檢表示，NCC遭檢舉、告發疑似不法案件，檢方均尚未結案，仍持續蒐證偵辦中。



根據《中時新聞網》報導，目前NCC、鏡電視爭議案件，北檢已分四件“他”字案偵辦，分別是一、陳耀祥在鏡電視審照過程遭檢舉瀆職案；二、鏡電視前董事長陳建平質疑鏡電視非常規交易，告發鏡電視創辦人裴偉涉嫌違反《公司法》、《刑法》背信案；三、NCC疑將鏡電視檢舉資料洩漏給鏡電視高層，北檢接獲民眾告發，將裴偉列為被告；四、台灣民眾黨“立委”黃國昌質疑NCC將檢舉人“徐小姐”個資，外洩給親綠名嘴溫朗東PO網，要求北檢查辦，事後民眾告發違反《個資法》等罪。



2022年1月19日，鏡電視拿到NCC近十年來的首張新聞台執照，外界盛傳背後有政治勢力介入，且因董事長一再更換，引發各界質疑。



當時時力“立委”陳椒華提出吹哨者的錄音檔，指控鏡電視取得執照過程，疑有府院高層介入施壓，錄音檔顯示裴偉向大股東表示，“行政院長”蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過鏡電視執照，英系要角洪耀福也去跟陳耀祥說“這個是‘總統’旨意，誰來做‘行政院長’都還是要做的”。



雖然蘇貞昌與“總統府”、鏡電視對此都予以否認，府院強調沒有涉入其中，鏡電視則表示錄音檔遭惡意剪接，不排除提告，但仍難消各界疑慮。



民眾黨“立院”黨團一度公布鏡電視通過申照前，於內部會議商討對策的完整錄音檔，出席者包括裴偉、鏡週刊總編輯廖志成、曾任NCC機要祕書的律師黃馬煜等人，討論裴偉在擔任“停雲管理顧問公司”董事長期間，自己付給自己每月新台幣150萬顧問費等情事。



前時代力量“立委”陳椒華加碼爆料NCC內部“洩密”，讓裴偉在申設換照諮詢會議當天就掌握結果，並以LINE傳訊給股東。



時任民眾黨“立委”的蔡壁如認為鏡電視與鏡週刊之間存在諸多違法事證，且鏡電視在申請執照過程疑雲重重，向“法務部”提出檢舉，“法務部”發交士林地檢署偵辦。士檢因NCC位屬北檢轄區，移轉北檢偵辦。北檢偵辦迄今已1年多，尚未結案。



對此，北檢回應，NCC相關案件仍由承辦檢察官持續蒐證偵辦，基於偵查不公開，不便說明偵辦細節。