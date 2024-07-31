蔡英文突推辣台妹寫真輯　郭正亮曝意有所指

蔡英文在臉書宣布出版“辣台妹寫真輯”，可免費索取限量實體版，而且還有數位版。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北7月31日電／蔡英文的愛將、民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，外界就在觀察蔡會有何動作？蔡英文29日突在臉書發文向“辣台派”表示，推出“辣台妹寫真輯”回顧任期內的照片。對此，前“立委”郭正亮30日在政論節目表示，在2024年大選時，蔡英文曾在競選影片中對賴清德提到“你比我想像中的還要兇”，“所以蔡英文只好把辣台派的照片都登出來，表示說跟我同道的人還不少，你抓是抓不完的”。



蔡英文宣布後不久，實體版被搶購一空，想要實體書的民眾只能登記候補，或直接在官網上收看數位版照片集。“辣台妹寫真輯”共有115頁，分為5個主題：“信念”、“承擔”、“力量”、“辣台妹”、“小英”等。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮30日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，在2024大選競選期間時，有一個有名的廣告是《在路上》，影片中賴清德在車上問蔡英文一句話，“你覺得我是怎麼樣的一個人？”蔡英文回答，“你比我想像中的還要兇”。



郭正亮接著說，你看蔡英文多精準的預言了後來的結果，賴清德好兇啊。



郭正亮也表示，所以蔡英文只好把辣台派的照片都登出來，表示說跟我同道的人還不少，你抓是抓不完的。