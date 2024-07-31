Kolas想靠賴清德復出？黃揚明：死了這條心

Kolas Yotaka。（中評社 資料照) 中評社台北7月31日電／去年被周刊爆料與已婚隨扈發生不倫戀的“總統府”前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡），近日稱是隨扈服藥後才脫序發訊息對她表示愛慕，但此說法遭酸是想求復出。對此，Kolas於30日發文稱“說真話不是為了搶位子”。媒體人黃揚明30日指出，她過去轉任“總統府”發言人當天，曾讓接任“行政院”發言人的丁怡銘沒座車可用，還指名要時任府方發言人黃重諺的辦公室。但現階段若想回政壇，奉勸她還是先死了這條心。



Kolas去年遭爆出與李姓隨扈不倫戀，近日她接受專訪，稱媒體揭露的LINE對話，是隨扈“服藥夢遊”才會脫序表達愛慕之情。有媒體人則指出，Kolas會這樣說的原因是，她認為賴清德當選“總統”了，她可以復出了。Kolas曾任“行政院”發言人、“立法委員”、“總統府”發言人等職，曾被視為親賴清德人馬。



黃揚明30日在《大新聞大爆卦》節目指出，賴清德當“行政院長”的時候，Kolas去當他的發言人，這是一個很重要的轉折。包括後來為什麼Kolas能夠進“總統府”？都是因為賴清德當“副總統”，她才轉進“總統府”。



黃揚明提到，2020年的520當天，Kolas要從“行政院”離開，因為“總統府”發言人是沒有座車的，可是“行政院”發言人有。所以Kolas那天就搭著“行政院”發言人的車到“總統府”報到。讓那一天要去“行政院”接發言人的“丁姓前發言人”，沒有車可以用！



她到“總統府”黃重諺的辦公室去跟他說：“你的這間辦公室我要！這個大家都報導過”。黃揚明強調，其實她是一個非常霸氣的女性，“她為什麼有這個霸氣？因為後面有靠山嘛”！



黃揚明質疑，現階段她的靠山即便是賴清德，可能也不敢給她靠了。現在民進黨全部的人在打中國國民黨籍“立委”顏寬恒、台灣民眾黨籍新竹市長高虹安，Kolas跳出來幹嘛？！



黃揚明說，Kolas如果安靜一點、乖一點，等這個案子大家遺忘了。也許過了2、3年，她雖不見得能回到政壇，也許還可以去原住民族電視台，原民台有一個原住民族文化基金會，搞不好還可以幫她安插個董事、顧問之類的位子，這太容易了。她今天敲鑼打鼓，必須說這對Kolas不是好事，“如果她是為了回到政壇的話，我奉勸她一句啦：先死了這條心吧”！