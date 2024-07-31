高雄地下室淹水達90棟　網驚：民間滯洪池

高雄三民區日安地球社區大樓地下室淹水。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電／受凱米颱風25日在高雄市區降下大量雨勢影響，多地淹水，其中位於三民區的日安地球大樓災情慘重，地下三樓停車場成大型池塘，約200汽車、600機車全滅頂，陸續有車輛拖出，當中不乏大7、X6、跑車等百萬豪車，讓住戶、車主心在淌血。媒體統計高雄淹水大樓達90棟，網友直呼“才90棟，手又鼓掌到瘀青了”、“綠色是可以被原諒的顏色”、“民間滯洪池，暖”、“鼓山還敢賣這麼高價？”



高雄市政府民政局統計，全市有376棟大樓或透天厝地下室淹水，主要集中在三民、左營、鼓山、楠梓及仁武，各項補助可1在個月內提出申請。



日安地球大樓周遭受25日上午雨勢影響，周邊陸續開始出現淹水，地下室也開始有大量水流灌入，直到傍晚水退後，地下室仍泡在水中，還因配電室在地下室釀周邊多棟大樓停電，經連日抽水後終於抽光，讓地下室慘況曝光，泡水車輛覆蓋滿泥沙形同文物“出土”。



泡水車輛28日起陸續拖出，其中不乏有BMW大7、X6等豪車，還有收藏等級的本田S2000等車輛，有住戶受訪表示，無論車輛是否名貴，都是重要財產與通勤、生財工具，看到泡水慘況真的讓心在淌血。另有住戶透露，大樓共有279戶，地下室停放汽、機車近800輛，大樓已跟拖吊業者以每輛5000元方式進行拖吊，後續將由相關單位協助進入消毒、修復，住戶也將釐清是否有人為疏失，進行相關求償事宜。



但根據《自由時報》26日報導，各區公所回報給高雄市民政局的統計，此次颱風造成地下室淹水的大樓，以鼓山區45棟最多、三民區29棟次之，其餘依序為前金區4棟，左營區、楠梓區、鹽埕區、鳥松區各2棟，仁武、大寮、岡山、田寮區各1棟，總共90棟。而鼓山區地下室淹水的大樓，多集中在高美館馬卡道一帶；若以淹水程度來說，三民區較嚴重。



PTT鄉民留言表示，“淹90棟，怎麼衹有日安有新聞？”、“日安滅頂而且車最多，其他淹水可能大部分沒淹滿，車也沒那麼多”、“才90棟，手又鼓掌到瘀青了”、“綠色是可以被原諒的顏色”、“暖哭我”、“好評不斷”、“謝謝各個滯洪池”、“民間滯洪池，暖”、“鼓山還敢賣這麼高價？”、“鼓山區的“立委”是誰啊？未來高雄市長？”、“你越淹，我越挺”、“積水啦，法辦”、“幹什麼，拍手啊，拍起來，瘀青為止”。