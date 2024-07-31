捐助陸船案撫慰金　企業家葉國一曝光

英業達集團創辦人葉國一。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電／0214陸船翻覆事件歷經5個多月，兩岸代表30日上午於金門重啟協商，宣布達成共識。台灣給予每位罹難漁民家屬人民幣150萬元（約台幣680萬元）撫慰金。陸委會主委邱垂正昨日透露，給付給家屬人道關懷的撫慰金，非公務預算，是由關心兩岸互動的企業家及熱心人士提供善款。有台媒報導，這是由來自企業界的英業達集團創辦人葉國一幫忙解套。



今年2月14日金門海域發生執法意外，造成2名大陸漁民死亡，雙方經15次協商仍未突破僵局，遺體及船隻滯留金門。兩岸經過逾5個月溝通，原訂24日在金門簽署協議，並返還2位大陸船員遺體，卻因凱米颱風延期到30日上午9時，於金湖飯店復商。



兩岸代表昨日在金門金湖飯店重啟協商，兩位罹難漁民家屬也出席，協商約1小時即簽署共識，但雙方對於細節均避而不談，據瞭解，台方給予兩位罹難漁民家屬，各150萬元人民幣（約台幣680萬元）的“撫慰金”。



陸委會主委邱垂正30日在記者會中強調，給付給家屬人道關懷的撫慰金，純粹是基於人道關懷，不涉及司法調查的進度與結果。撫慰金來源不是公務預算，是由關心兩岸互動的企業家及熱心人士提供善款，他們不願意公開姓名及金額，陸委會也尊重他們的意願。



據《聯合報》報導，有消息人士透露，撫慰金的捐款人，是擔任海巡之友總會最高顧問的英業達集團創辦人葉國一。且在今年2月事件發生後不久，就曾傳出葉國一派海巡之友總會秘書長李珮璘關心此事。