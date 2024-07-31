台灣小學生男女比差距大！網驚少子化生男多

小學生上學。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電／台北市一名男子在網路發文表示，親戚小孩今年升小學一年級，他看班上人數表，發現男生17人、女生11人，且幾乎每班都這樣，認為男女比例差太多，問是否正常？該問題引起討論，網友都說男多女少已是常態，再加上少子化關係，很多家庭生一胎求生男生，男女比例失衡更嚴重。



根據“行政院”性別平等會統計資料顯示，以六都來說，台北市去年出生的男嬰9270名、女嬰8887名；新北市男嬰8211名、女嬰7709名；桃園市男嬰9132名、女嬰8530名；台中市男嬰8897名、女嬰7916名；台南市男嬰4814名、女嬰4427名；高雄市男嬰8137名、女嬰7452名等，顯示不分縣巿，男性出生人數均高於女性。



網友30日於PTT八卦版指出，親戚小孩今年上小學，班上男生17人、女生11人，強調每班的女生都是11人，男生人也差不多是16、17人之間，讓他驚訝“小學新生班級的男女比例已經完全不正常了”。



網友都表示，不論是公立或私立學校，男多女少的情況已是常態，再加上少子化，很多人都只生一胎，又希望是男生，讓男女比例失衡更嚴重；也有人觀察到原PO親戚小孩的班級總人數僅28人，和以前一個班級30人起跳相差很大。



