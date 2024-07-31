民進黨培養新住民二代　儲備選舉戰將

民進黨今天召開“民主超新星：新二代國會計劃”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）民進黨除了趁著暑假推出青年培力營，也號召新住民二代加入“國會”培訓計劃。新住民部主任、“立委”羅美玲表示，今天主要是宣布新住民部企劃培養民主超新星“國會”計劃。許多新二代多關注台灣公共事務，對政治也非常關心，未來希望新二代能進入“國會”參與培力計劃，培養出有潛力的政治新二代，大家一起為台灣努力。



民進黨今天召開“民主超新星：新二代“國會”計劃”活動記者會。由副秘書長何博文、新住民主任、“立委”羅美玲、新北市議員、新二代山田摩衣出席。



身為馬來西亞新住民的羅美玲表示，培訓時間在今年10月、11月兩個月，希望新住民二代可以留在“立法院”，或是在三、五年之後進入公職，希望培育出新住民二代有潛力的新星。今天出席的山田摩衣就是新二代，也是新住民部的諮詢委員，過去就是從“國會”助理開始做起，現在選上新北市議員。希望新住民二代參加“國會”培力計劃，近身在“立法院”工作發揮潛力，台灣需要更多元聲音，大家一起為台灣努力。



山田摩衣說，她大學唸英文系，會到“立法院”實習是因為一位同學對政治有興趣，就去一位政治人物選戰看一看，在那過程中學習到很多。之後她在“立法院”學到法案與預算審查，跟隨“立委”辦公室8年經驗，之後也到前“立法院長”游錫堃辦公室擔任助理，可以把“國會”事情看得更全面，是非常幸運的新二代。



她說，爸爸日本人、媽媽是台灣人，但是她從小就認為自己是土生土長台灣人。用多元角度接納各種聲音，是新二代的特質。



山田摩衣也說，剛好民進黨有這麼棒的機會，熱烈歡迎新二代可以參加這麼棒的培訓計劃。過去當幕僚與自己參選差異很大，但是奠定她參選市議員基石，新二代是台灣不可或缺力量，希望有更多新二代加入。



何博文提到，民進黨最注重新住民權益，成立新住民部門，充實台灣新住民文化。台灣經濟發展過程中新住民扮演重要角色，為台灣創造多元價值。新住民就是扎扎實實的台灣人，新二代更是在地台灣人。



他表示，報名後經過甄選，之後會先在黨中央培訓，包括：社群媒體經營，加上影片剪輯技能、瞭解地方生態、活用組織運用等，未來不管到哪個選區“立委”“國會”辦公室，都要對地方瞭解，也要為預算審查把關。