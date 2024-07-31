蘇清泉：金門案綠玩兩手策略　兩岸佈滿荊棘

藍委蘇清泉接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月31日電（記者 楊騰凱）兩岸昨日在金門就214撞船事件達成共識，將2具罹難漁民遺體與船隻送回大陸，事件落幕。中國國民黨籍“立委”蘇清泉表示，“賴政府”在金門事件上一手放軟，另一手卻踩得很硬，在台北召開IPAC會議，大家都不是笨蛋，當然能看出這兩手策略，如果繼續這樣操弄，兩岸前程依然佈滿荊棘。



被視為帶有反華色彩的“對華政策跨國議會聯盟”（IPAC）會議昨日在台北召開，賴清德親自出席並發表專題演講。



兩岸30日上午在金門對214金門事件協商並達成共識，台方送返兩名罹難漁民遺體與船隻，台“海委會副主委”兼“海巡署長”張忠龍公開道歉，並各別給予兩位罹難漁民的家屬人民幣150萬元的撫卹金，讓事件得以落幕。



蘇清泉表示，這次協商可以圓滿結束，是大家所樂見的，撫卹大陸漁民家屬的費用，是由台灣民間企業支付，這也是一種互動模式。



蘇清泉指出，雖然金門事件的司法程序，台灣這邊還沒走完，但是他看起來，這對大陸而言已經不重要了，重要的是兩岸碰到事情如何協商處理，畢竟這類事件並非大家所樂見。



蘇清泉表示，但他也擔心，台灣對相關海域的管轄權，會不會被大陸藉由這個破口一步步進逼，所以兩岸大小事都應該開誠布公解決，而不是硬幹到底死守立場，這是不對的。



蘇清泉表示，這次台灣一方面在金門與大陸協商，這一手放軟，讓大陸同胞的遺體可以送返，並給予家屬撫卹金，但是另外一手卻踩得很硬，在台北舉行IPAC會議，玩這種兩手策略，大家不是笨蛋，所以大陸那邊怎麼看事情的，我們也要注意。