翁柏宗延任代理NCC主委　藍轟鑽法律漏洞

藍委蘇清泉接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月31日電（記者 楊騰凱）通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、副主委翁柏宗任期今屆滿，但“行政院”指定翁延任並代理主委職務。中國國民黨籍“立委”謝龍介批，這就是民進黨給打手翁柏宗犒賞，用這種方式使翁留下曾任主委的紀錄，沒什麼好驕傲的。國民黨籍“立委”蘇清泉也轟，此舉會使朝野衝突擴大，民進黨要審慎。



通傳會主委陳耀祥、副主委翁柏宗與委員林麗雲、王維菁任期今日屆滿。



“立法院”16日三讀通過《通訊傳播委員會組織法》修正案，原本NCC共7位委員任期4年，屆滿得連任，修法改為任期4年並僅能連任一次。同時刪除屆滿委員可延任至新委員上任為止的過渡條款。不過新法尚未獲得“總統府”公告實施。



“行政院”昨指派任期屆滿的翁柏宗延任並代理主委職務，遭藍營批評是鑽新法上路之前的漏洞。



翁柏宗2012年起出任通傳會委員，並於2016、2020擔任副主委，總共已任三屆委員。



謝龍介今日表示，翁柏宗當代主委這就像小老鼠上燈台偷油吃一樣，確實“立法院”修正的法令還沒正式生效，但今天就是翁柏宗任期屆滿的最後一天，竟然用這種好像榮譽式的犒賞，讓翁柏宗在歷史上留下曾任通傳會主委的紀錄，這就是民進黨對打手的犒賞，沒什麼好值得驕傲的。



國民黨籍“立委”蘇清泉則指出，“立法院”已經三讀修法，通傳會任期屆滿的委員，不得因新任委員還沒上任就繼續延任，“行政院”這樣硬幹，發個文就讓翁柏宗代理主委，這是要不得的，這麼做就是將“立法院”通過的議案視為無物，這會使朝野的衝突更大，民進黨當局要審慎為之。