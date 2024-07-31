柯文哲批綠貪更多　洪申翰反嗆為高虹安遮掩

綠委洪申翰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月31日電（記者 張穎齊）已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年遭停職。民眾黨主席柯文哲30日舉民進黨籍前桃園市長鄭文燦為例，同時也批綠營民代貪更多卻輕判。民進黨籍“立委”洪申翰31日回嗆，柯文哲為了高虹安案遮遮掩掩，大肆扭曲，令人憤怒。柯文哲是法盲，且涉嫌圖利京華城還講成合法。



洪申翰31日上午在“立院”開“柯P顧問到處詐騙！踢爆呂學海違法開設高價減碳班”記者會後，接受中評社訪問時事議題。



針對高虹安案，柯文哲昨天上媒體人黃光芹節目指出，高虹安是時代的悲劇，鄭文燦就是個明顯的對比。當年要辦鄭文燦的檢察官都調走，實在是太明顯了。另外也指涉民進黨籍新北市議員周雅玲以“人頭詐領助理費”高達1388萬元，民進黨籍前“立委”陳賴素美亦被控低薪高報，且有三友人當人頭助理，詐領785萬餘元。



洪申翰批評，柯文哲居然說以高虹安的社經地位，不會去貪污11萬元，實在令人非常憤怒，收入多就不貪污嗎？還是講收入低的政治人物就會有貪污企圖？這是階級歧視，柯文哲進行非常大的扭曲。為了高虹安，幫忙遮遮掩掩，好像有錢人就不會貪污，進行天大的汙衊，是扭曲大眾的認知。

