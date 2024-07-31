柯昱安感嘆　曾給高虹安三建議卻反著做

民眾黨文宣部前主任、公關公司“牛棚創意”執行長柯昱安。（中評社 資料照） 中評社台北7月31日電／新竹市長高虹安涉貪遭判7年4個月，目前遭到停職，也已退出台灣民眾黨。民眾黨文宣部前主任柯昱安透露，自己曾向高虹安的核心幕僚提出三點施政建議，只是現在看來，新竹市府都是在往反方向去做。



柯昱安綽號小牛，2017年4月加入柯文哲台北市政府團隊後，負責經營柯文哲臉書、IG等社群媒體。2021年底請辭後，2022年成立政治公關公司“牛棚創意”，現為該公司執行長，並經營“小牛講正經”YouTube頻道。



柯昱安26日在Threads發文表示，約莫一年半前，高虹安剛當選新竹市長後不久，因為自己當年在民眾黨認識的好兄弟也要入府服務，而且是核心幕僚，基於朋友情誼以及政治公關專業，當時給他幾點建議：



1. 選舉期間白營側翼用“新竹大秘寶”成功炒作議題，但入府之後千萬不要以“挖大秘寶”作為施政主軸，所有在市府服務的公務員是延續的，不可能拿石頭砸自己腳，如此一來只是重蹈民眾黨主席柯文哲當年“五大弊案”草草了結的覆轍，還打壞自己跟公務部門的關係。



2. 針對新竹市棒球場，應該以“整建”、“善後”而非“揭弊”的角度看待，仿效澄清湖棒球場儘速整修完成，讓味全龍進駐，球賽風光開打，不用挖土自然能夠贏得市民支持。



3. 司法案件勢必在短時間內有結果，所以一定要迅速做出成績，累積個人政治聲望來作為官司上的籌碼，施政上應該要多以號召民眾參與的親子活動，針對地方招商引資這一類迅速看到成效的政績作為考量，來提升市民滿意度跟好感度。



柯昱安說，現在回過頭來看，三點建議看起來都是往相反的方向去做，那一位核心幕僚現在也離職了。他只能誠摯祝福代理市長邱臣遠，因為接下來的壓力，不只是來自綠營，還有想要進入補選階段的藍營，及想要取回新竹主導權的白營。