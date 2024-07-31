綠委何欣純赴對手選區會勘　民眾喊市長好

何欣純與民眾互動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中7月31日電（記者 方敬為）有意角逐2026台中市長的民進黨籍“立委”何欣純，今天跨選區到神岡區會勘颱風導致道路坍塌災情，該區為潛在對手、國民黨籍“立委”楊瓊瓔的選區，展現十足企圖心，過程中還有民眾高喊“何市長好”、“加油！”何欣純表示，會做更多努力，提供更多的能量服務大家。



2026台中市長選舉，藍綠方面可能人選，包括國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔、民進黨籍“立委”何欣純，3人動作較為積極。何欣純近期頻頻跨選區在台中市各區出席大小活動，除了屯區大本營外，經常到原市區以及山線區域補強弱項。



何欣純31日應民進黨籍台中市議員周永鴻之邀，到神岡區會勘颱風導致陽明橋道路坍塌災情，立即要求有關單位緊急處置，並爭取“中央”經費新台幣4000萬元挹注復建工程，受到地方民眾正面肯定，紛紛高呼“何市長好”、“加油！”還有人上前握手，說家族人口有30票會投妳！讓何欣純笑得合不攏嘴。



何欣純也藉機大酸國民黨籍市長盧秀燕宣稱做好防災指揮才訪美，神岡陽明橋道路卻在盧秀燕訪美期間坍塌，要盧秀燕多關心台中市。



周永鴻也幫腔批評，盧秀燕若覺得風災嚴重，從一開始就不應該出訪，既然出去了就要信任市府團隊，而不是來來回回，只會凸顯決策失誤。顯然，盧秀燕訪美最重要的目標其實是出席僑宴，因為要角逐大位者，必須關注並爭取僑界支持，這都無可厚非，但這樣來回跑，實在沒有必要，也浪費公帑！



盧秀燕被視為角逐2028大選的熱門人選，在台中影響力強，交棒藍營選將有程度優勢，何欣純一方面布局選戰，一方面加強檢視盧秀燕，步步為營。