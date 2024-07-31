“國會”改革受阻　國民黨百場街講爭公道

國民黨秘書長黃健庭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月31日電（記者 張嘉文）由在野的中國國民黨和台灣民眾黨力推的“國會”改革法案三讀通過後，因民進黨和“行政院”聲請“釋憲”，日前該案遭大法官裁定暫時處分。中國國民黨秘書長黃健庭今日表示，推動“國會”改革的腳步雖受阻但不會停下，國民黨從6月15日以來舉辦各種大大小小場次的說明會，至今已經辦超過200場說明會，明天8月1日北部地區的縣市還要同步舉辦同步街講活動，預計8月中旬前共要辦229場。



黃健庭強調，國民黨正面臨嚴峻挑戰，“國會”好不容易通過的法案，幾個大法官就可以暫停並沒收，代表台灣6成民意的新“國會”改革，被幾位“綠油油”的大法官沒收，整個過程太明顯，裁定暫停處分的速度之快且亂七八糟。



國民黨台北市黨部今天舉辦台北中山場“國會”改革說明會”，包括黃健庭和國民黨籍“立委”王鴻薇、謝龍介及前“立委”鄭麗文等人出席宣講，現場約有200位支持者到場，氣氛頗為熱絡。



黃健庭表示，國民黨所以勞師動眾辦說明會，因為“國會”改革法案是進步、陽光的，可以讓台灣“國會”與歐美先進國家以及韓、日“國會”有相同功能權責，而且是民進黨在野時的主張，今天藍、白兩黨推動進步陽光法案，為何民進黨要不擇手段阻擋，甚至說盡各種謊言，還在“立法院”對抗，煽動人民上街頭，動用司法對抗，無所不用其極？原因就是害怕“國會”可以好好查民進黨政府過去8年弊案，做了多少壞事，損害國家人民利益。

