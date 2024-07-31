穩住退伍軍人選票　朱立倫喊話黃復興永續

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨日前進行組織改造，將黃復興黨部調整為“退伍軍人工作委員會”，黨主席朱立倫今天出席該委員會成立大會時表示，“黃復興”是大家共同的代號，會永續下去，這次組改是擴大黃復興的精神，可長可久、可大可遠。



朱立倫也要求相關幹部要努力拉回過去沒有加入國民黨，未回歸藍營大家庭的退伍軍人，透過各種同學會、校友會與社團，將這些人重新納入黃復興團隊。



國民黨今天在中央黨部中山廳召開“中國國民黨退伍軍人工作委員會成立大會”，該委員會主委原規劃由原黃復興黨部主委季麟連接任，但遭季拒絕，朱立倫日前中常會上宣布，由軍系不分區“立委”陳永康接任退伍軍人工作委員會主委。



朱立倫今天在會中表示，“國軍”是“中華民國”的守護者，所有退伍軍人過去在軍校、部隊用生命捍衛“中華民國”，是社會上最“愛國”、最認真打拼的中堅分子，而國民黨是創建“中華民國”的政黨。



朱立倫強調，今天國民黨做為重新再造的新時代政黨，要與時俱進，在各地方讓黃復興精神繼續深耕擴大。過去各地的組織已經在重新調整，黃復興各地的精英骨幹與縣市黨部要整合在一起，所有過去的黃復興同志幹部不但會延續，也要擴大服務。



此外，朱立倫感謝黃復興的基層同志與過去各縣市黃復興黨部主委、執行長、幹事長的辛勞，他並宣布已聘請季麟連為國民黨中評會主席團主席，以感謝季麟連過去對國民黨的貢獻。



朱立倫也提到，國民黨各縣市的退伍軍人服務組要加強服務，退伍軍人工作委員會也要在各縣市逐一成立。他強調，這是過去黃復興黨部的轉型工作，並感謝陳永康以及擔任各縣市黨部副主委的昔日各地黃復興黨部主委們的努力，協助讓各縣市退伍軍人工作委員會、退伍軍人部可以做得更好，並把所有民間社團、校友會的退伍軍人重新拉回到國民黨的大家庭，只要團結一心，一定可以擴大國民黨的效益與影響，讓黃復興的影響力持續下去。