畜產會偷跑買進口蛋　謝龍介：犯罪事實俱在

藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月31日電（記者 張嘉文）針對進口雞蛋採購，審計報告日前揭露，畜產會僅憑“農業部”通知（LINE訊息或函文），即辦理雞蛋進口作業，引發爭議。中國國民黨謝龍介今受訪時直呼有問題，犯罪事實俱在，這是完全違背政府採購法，“賴政府”口口聲聲要反黑金，打擊官商勾結，到現在一個案都沒辦。



“農業部”日前的進口雞蛋專案爭議不斷，“審計部”最新決算報告揭露，進口蛋採購過程有多項缺失，甚至在計劃還沒核定，畜產會僅憑“農業部”的LINE訊息或函文，即辦理進口作業。“農業部長”陳駿季今坦言，去年全台蛋荒，全世界都在搶蛋，才會用比較快的方式通知畜產會，未照正常程序先提計劃，強調屬於緊急狀況。



謝龍介今天上午出席國民黨台北市黨部舉行的“國會”改革說明會，他受訪時對此表示，這不是合不合理問題，這已經是貪贓枉法。犯罪事實俱在，他過去已檢舉很多案，“法務部長”鄭銘謙回應說都有分案，但卻沒看到啟動。



謝龍介說，政府花那麼多錢銷毀那麼多顆蛋，另外又花三、四千萬元銷毀當堆肥，為什麼還有過期蛋流入市面？



謝龍介表示，只是在形成的構想階段，為什麼有人可以先跑，是不是畜產會董事長是前“農委會主委”，拿納稅錢去還人情？偷跑後先把雞蛋運進來，再形成委託，等於是先上車後補票，政府採購可以這樣處理嗎？