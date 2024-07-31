高雄大學校長交接　陳其邁讚颱風預測準盼合作

高雄大學新任校長陳啟仁（右）上任，原校長陳月端卸任（左），民進黨籍高雄市長陳其邁（中）到場見證獻花祝福。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月31日電（記者 蔣繼平）高雄大學今天舉辦第7屆校長交接典禮，原校長陳月端卸任、由新任校長陳啟仁上任，民進黨籍高雄市長陳其邁到場見證並獻花祝福。陳其邁也提到，高雄市府與高雄大學有許多合作，像是預測雨量與極端氣候，並大讚這次預測颱風很準確。



高雄大學位於楠梓區，2000年正式創校，相較同樣在高雄的中山大學、高雄師範大學等老字招牌大學，高雄大學算較為後期新興大學。高雄大學31日在圖書資訊館的遠距教室舉行上午舉辦第7屆校長感恩與傳承典禮，第6任校長陳月端卸任，由第7任校長陳啟仁校長走馬上任。陳月端是財經法律學系教授，陳啟仁是建築學系教授。



這場活動近百人參加，高雄大學的創校校長王仁宏、前校長黃英忠、校友總會理事市李宗銘，以及許多校內教職員參與。民進黨籍高雄市長陳其邁也受邀到場。典禮過程安排送花、送紀念禮等橋段，氣氛溫馨。



新任校長陳啟仁致詞表示，今天是任重道遠的日子，感謝暑假期間前來參與，他認同過去所有教職員努力，辦學成果屬於全體。高雄大學已有打下很好的基礎，未來繼續跨域創新、產業連結、在地實踐、國際接軌四大策略，繼續優質化高雄大學發展，期許一起努力發展，創造引以為傲的大學。

