參選新竹市長？邱臣遠：專心市政最重要

邱臣遠接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹7月31日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安涉詐領助理費一審被判有期徒刑7年4月，褫奪公權4年遭停職，也退出台灣民眾黨。針對是否參選2026新竹市長？代理市長邱臣遠今日受訪表示，現階段他就是專心市政、認真工作，積極回應廣大新竹市民的期待，才是最重要的事情。



邱臣遠今日到新竹南寮漁港出席“舊漁會周邊環境改善工程暨伊斯蘭禮拜室完工啟用典禮”，包括中國國民黨籍新竹市議員吳旭豐和林慈愛、台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋、民進黨籍新竹市議員曾資程和劉彥伶、時代力量新竹市議員廖子齊等人都到場與會。



民眾黨主席柯文哲昨日接受媒體專訪時指出，高虹安一審遭重判後他有打電話給邱臣遠，勉勵邱好好做，還說目前沒有規劃要讓妹妹柯美蘭參選2026新竹市長。民眾黨“立委”黃國昌昨日也在直播中大讚邱讓他很放心，媒體詢問邱是否有意要參選2026新竹市長？



邱臣遠強調，他現階段最重要的就是將高虹安的政見或政績，具體落實延續、執行，這才是最重要的，對他個人而言，現階段就是專心市政、認真工作，積極回應廣大新竹市民的期待，才是最重要的事情。



媒體詢問，有民眾網上募資拍影片聲援高虹安，邱臣遠說，有非常多新竹市民支持高，他也感謝大家對高的關心。新竹市政的推動絕對不會延宕，更不會停擺，他會有效延續、落實執行施政願景跟藍圖，這才是現階段市府團隊最重要的工作，他昨天也在市務會議中明確指示，各局處務必要積極回應民意，延續過去市民有感的施政藍圖。



媒體詢問，政治評論員李正皓過去被高虹安提告，為什麼是使用竹市府資源？邱臣遠表示，市長本就是市府法定代理人，不論在任何法定程序中，不管是原告或被告，市府皆依此原則處理。至於特定名嘴如何行使司法權益，他予以尊重，但社會自有公評。