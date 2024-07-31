重回“正國會”　陳亭妃：沒有這件事都是賴系

綠委陳亭妃接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）民進黨今天舉行新一任中執委與中常委、中評委等宣誓就職。此時傳出被“正國會”除名的民進黨籍“立委”陳亭妃，又被“正國會”大師兄林佳龍招手希望回到“正國會”。陳亭妃今天在中執會前受訪表示，“我第一時間就說沒有這件事”，“正國會”對她來說就是感情，17年感情難以割捨。



她也說，兄弟姐妹就是兄弟姐妹，我們要大步向前，要為台灣創造更好發展。



媒體追問現在是什麼派系，陳亭妃也說，“賴系啊！”大家都是賴系，過去大家都是英系，現在就是賴系。



有媒體報導，這次與陳亭妃一起被除名的台中市議員何文海，這次能在中執委選舉中獲得高票，外傳是一名“正國會”大咖暗助，成為陳、何勝負關鍵。因此傳出“派系分裂疑雲”，知情人士透露，“正國會”掌門人“外交部長”林佳龍已向陳亭妃招手，盼她重回派系。



但這個訊息遭到“正國會”“立委”林岱樺否認，“嚴正地講沒有這件事情，我們很訝異，空穴來風的事情”，這個訊息怎麼來的，我們大家都很訝異，大家都是同志我們為她祝福，一起為賴清德領導團隊穩健向前走。



有關於林佳龍是否要對陳亭妃招手，希望回到“正國會”。力挺陳亭妃，也被“正國會”除名台中市議員何文海受訪說，不曉得，目前沒有訊息。



也傳出有一位“正國會”大咖支持才能當選中執委？他則說，“支持我都是秘密投票，我不曉得”。