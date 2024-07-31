高雄氣爆事件十周年　陳其邁談智慧化管理

民進黨籍高雄市長陳其邁受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月31日電（記者 蔣繼平）2014年的高雄氣爆意外造成32人死亡、321人受傷，今天滿十周年。高雄市所轄工業管線71條，總長度932公里，針對管線安全問題，民進黨籍高雄市長陳其邁今受訪表示，市府除強化OPS管線辦公室功能，因應AI時代的來臨，也要求管線安全以數位雙生的AI科技來落實監控，另也期待可媒合智慧科技公司與石化業大廠共同合作，以智慧石化、智慧管線的方式來落實管線安全。



2014年7月31日深夜，高雄市前鎮區和苓雅區發生連環氣爆，三多一路、凱旋三路等路段嚴重受損塌陷，這場意外，造成32人死亡、321人受傷，震撼當時社會，也是城市的巨大傷痛，當地居民起10年前的氣爆夜依然餘悸猶存。



高雄市所轄工業管線71條，總長度932公里，穿越高雄14個行政區。



針對高雄氣爆滿十周年，陳其邁31日出席高雄大學第7屆校長感恩與傳承典禮時受訪說明。



陳其邁表示，市府除了強化OPS管線辦公室的功能，也要求因應AI時代的來臨，這些管線的安全尤其重要，怎麼樣能夠以數位雙生的AI科技來落實在整個包括管線等，相關整個安全的監測，高雄市政府也期待可以媒合智慧科技公司與石化業的大廠，大家共同合作，都希望說能夠以智慧石化、智慧管線的這個方式來落實管線的安全。



陳其邁表示，另外，長期以來還是要以高雄南區的循環園區作為一個規劃的重點，原有的高雄市管線都是因為接了南部，不管是在港口然後到仁大工業區的路徑而造成在高雄市城市底下有非常多的這些石化管線，這個是最大的問題，這個長久的問題還是要做解決，還是要以南部成立循環園區，仁大工業降編，整體改善石化安全。