林俊憲喊話初選輸別退黨　陳亭妃嗆故意放話

綠委陳亭妃接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）民進黨有意參選台南市長的“立委”陳亭妃、林俊憲都選上中常委，兩人受訪過招也很精彩。林說，既然自認是賴系，那就不要脫黨。對於初選輸了，是否不會退黨的言論，陳亭妃下午回擊說，“我永遠都是民進黨”，現在好像有人故意這樣放話，“我永遠都是民進黨”。



她也說，要為台南爭取最大支持，就像賴清德過去當市長藍綠白都支持，過去選舉也有國民黨支持才能突破，這才是最重要，我們有信心可以橫跨黨派爭取支持。



對於民進黨“立委”王世堅說要支持她，陳亭妃表示，“大家都希望依照體制來走”，希望所有縣市首長部分，初選選出我們各個縣市最強，這是大家共同方向，大家對她有期許與加油，她會勇往直前。



她強調，她扎根6、7年每天走透透，勘災時也是一個人到處走，她會繼續加油。相信過去賴清德在市長選舉拿到76%支持度，這個選票也是橫跨藍綠白支持才有這樣選票。“我們一定要橫跨藍綠白支持，為這塊土地、為賴清德2028連任繼續打拼”。



林俊憲喊話，初選輸了，不要退黨。陳亭妃也說，“我永遠都是民進黨”，現在好像有人故意這樣放話，我們有信心可以爭取橫跨黨派支持。



陳亭妃自稱是賴系說，她覺得大家都很關心未來中常會發展，她也不是第一次當中常委，無論從蔡英文到賴清德主席，我們都是支持黨的政策，希望為民進黨更好發聲，這才是我們共同目標，什麼是體制，什麼是民主，這是大家共同努力方向，“大家眼睛都在看，民進黨要作為標竿”，讓全台灣看到民進黨的不同。



媒體追問，你現在是是什麼派系？她也說，賴系啊！大家都是賴系，過去大家都是英系，現在就是賴系。