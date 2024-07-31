王世堅：我非賴系是堅系　老闆就是人民

綠委王世堅擔任中常委之後，民進黨中常會可能變熱鬧。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月31日電（記者 黃筱筠）民進黨今天舉行新一任中執委與中常委等宣誓就任儀式。獲英系支持的新任中常委、“立委”王世堅會前受訪說，“從我的眼神可以看出來，我不是賴系是堅系，只有王世堅一個人的堅系”。他強調，他的老闆就是人民，要代表人民提出看法、見解，提供給黨中央看法。每周三都會有中常會，兩年共一百次會議，要跟賴主席共同切磋一百堂課。



媒體追問他以前“柯學家”、“蔣師”現在是“賴打”嗎？王世堅則說，“我不抽煙，沒有賴打（指打火機）”。



媒體詢問今天中常會是否要給賴清德建言？王世堅說，這是應當的，民進黨多元聲音、百花齊放，這是民進黨傳統價值。應該要尊重多元、不同管道聲音，尤其是基層民眾聲音，本來就是進到黨內中常委的工作，“就是要當烏鴉”，如果合音天使就不需要他，不需要中常委，民進黨的可貴就是百分之百尊重民主體制。



他也說，民主體制是讓大家集思廣益、充分討論，再形成共識，才是民主精神。“我一向樂於當烏鴉，這才是對的”。



王世堅強調，不同聲音、不同思考到黨中央討論這才是對的，“從我的眼神可以看出來，我不是賴系是堅系”。



媒體詢問是否支持“立委”陳亭妃參選台南市長？王世堅表示，“我當然會支持陳亭妃”，目前台南市經營現況是佼佼者，從各項民調可以看出來，看到她的努力貢獻付出，陳亭妃從議員、“立委”表現非常好，我們也是老朋友，於公於私都要幫忙她。



今天也要送賴清德主席禮物嗎？王世堅指出，這是誤傳啦，這是黨內，不是質詢，他只是來建言。以前質詢要言簡意賅送個禮物，總質詢也有送禮物，是要表達質詢主題，希望質詢達成什麼。但今天是黨內會議，每周三都會有中常會，兩年共一百次會議，要跟賴主席共同切磋一百堂課。今天是第一課，大家要先有好的開始。



