朱立倫：陳玉珍將率旅遊業者赴陸溝通交流

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月31日電（記者 張嘉文）兩岸昨日在金門就214撞船事件達成共識，將2具罹難漁民遺體與船隻送回大陸，事件落幕。中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，這事件從2月延宕至今，有人說遲到總比不到好，但其中可以看到兩岸之間的惡意螺旋，尤其在賴清德就任之後，不斷上升，讓全民擔憂。



朱立倫進一步說，陳玉珍接下來還要帶領台灣旅行業者與對岸溝通擴大交流，這些都是為了降低衝突、解決問題，民進黨如果再以意識型態、對抗，把反中、抗中做為政治提款機，對民眾以及兩岸關係的傷害會很嚴重，他希望民進黨與賴清德要好好思考，為兩岸關係創造對話與交流空間。



朱立倫強調，未來兩岸如繼續因為民進黨的意識型態以及賴清德的發言與各項作為，再次提高對立，就會有很多不可預期的變數。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中對此表示，這次金門事件落幕，他要特別感謝國民黨“立委”陳玉珍、金門縣政府以及兩岸紅十字會人士的努力，但相信單靠民間團體、“立委”以及地方政府努力還不夠，如果未來兩岸繼續因為民進黨的意識型態以及賴清德的發言與各項作為，再次提高對立，就還會有很多不可預期的變數。



朱立倫提到，美國外交智庫委員會近來提出建議，強調兩岸一定要直接對話，這也是國民黨的長期主張，兩岸只有對話取代對抗，交流取代交惡，才能降低敵意螺旋，過去國民黨堅持主張對話交流，卻遭民進黨不斷的抹紅與攻擊。